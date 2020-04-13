Волочкова перенесла свадьбу на следующий год

Балерина Анастасия Волочкова из-за пандемии коронавируса решила на несколько месяцев перенести свадьбу — она состоится не осенью, как планировалось ранее, а в январе 2021 года. Артистка сейчас активно готовится к торжеству и хочет, чтобы оно прошло не хуже её предыдущей свадьбы.
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Поверьте, он красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей, — сообщила Волочкова.
Как писал NEWS.ru, дизайнер Аника Керимова рассказала, что во время карантина она шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой. Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей. По словам дизайнера, наряд из итальянского шёлка и французских кружев будет украшен двадцатью килограммами кристаллов Сваровски. Она также сообщила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу дизайнеров. Особенно пострадали те, кто не закупил заранее ткани. Сама Керимова успела сделать запас материалов, и поэтому балерина не останется без платья.
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