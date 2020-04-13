Волочкова перенесла свадьбу на следующий год

https://static.news.ru/photo/149f9c02-7d6c-11ea-805b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова из-за пандемии коронавируса решила на несколько месяцев перенести свадьбу — она состоится не осенью, как планировалось ранее, а в январе 2021 года. Артистка сейчас активно готовится к торжеству и хочет, чтобы оно прошло не хуже её предыдущей свадьбы.

По данным KP.RU, одно из платьев Волочковой будет с открытыми плечами и 6-метровым шлейфом, на него уйдёт 90 метров шёлковой органзы, 60 метров атласа и 50 тыс. кристаллов Сваровски. На голове у балерины будет бриллиантовая тиара. Фата уже готова, она, как у принцессы Дианы, расшита тысячами жемчужин. На пять свадебных нарядов Волочковой жених в общей сложности намерен потратить около 60 млн рублей. Его имени она не называет, обещая представить избранника только в день свадьбы.

Поверьте, он красив, образован и у него за плечами нет прошлых браков и детей, — сообщила Волочкова.

Как писал NEWS.ru, дизайнер Аника Керимова рассказала, что во время карантина она шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой. Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей. По словам дизайнера, наряд из итальянского шёлка и французских кружев будет украшен двадцатью килограммами кристаллов Сваровски. Она также сообщила, что пандемия коронавируса сильно повлияла на работу дизайнеров. Особенно пострадали те, кто не закупил заранее ткани. Сама Керимова успела сделать запас материалов, и поэтому балерина не останется без платья.