Балерина Анастасия Волочкова объявила, что таинственный избранник сделал ей предложение. Торжество состоится 20 октября, сообщила звезда.
По информации НТВ, Волочкова пока не планирует ставить печать в паспорте, но свадьба с новым избранником состоится в намеченный срок. Личность возлюбленного блондинка держит в секрете, так как он — непубличная личность. Их отношения длятся почти полтора года.
Как ранее писал NEWS.ru, Волочкова в биографической книге «Плата за успех» рассказала, как разоблачила аферистку, запросившую у арабского богача 100 тысяч евро за организацию встречи и ужина с ней.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен