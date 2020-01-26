https://static.news.ru/photo/afcc9a9c-4043-11ea-9188-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова объявила, что таинственный избранник сделал ей предложение. Торжество состоится 20 октября, сообщила звезда.

По информации НТВ, Волочкова пока не планирует ставить печать в паспорте, но свадьба с новым избранником состоится в намеченный срок. Личность возлюбленного блондинка держит в секрете, так как он — непубличная личность. Их отношения длятся почти полтора года.

Как ранее писал NEWS.ru, Волочкова в биографической книге «Плата за успех» рассказала, как разоблачила аферистку, запросившую у арабского богача 100 тысяч евро за организацию встречи и ужина с ней.