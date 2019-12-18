https://static.news.ru/photo/5cf34bce-218d-11ea-9d44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georg Hochmuth/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Известная балерина Анастасия Волочкова прокомментировала скандал с курением в Венской балетной академии. По её словам, такой способ поддержания формы она во время своего обучения не застала.

Лично я никогда с такой практикой не сталкивалась, — заявила она в беседе с «Ридусом».

Ранее в прессе появились публикации о том, что преподаватели балетной школы Венской государственной оперы приучали подопечных к курению. Это делалось для того, чтобы ученики не набирали вес и оставались в хорошей форме. Комиссия выяснила, что молодые танцоры подвергались большим нагрузкам и суровым наказаниям вплоть до рукоприкладства.

Как писал NEWS.ru, Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в новом имидже. Неожиданный образ шокировал поклонников звезды.