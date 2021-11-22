Волочкова отреагировала на предложение Орейро спеть дуэтом

Российская балерина Анастасия Волочкова согласилась выступить в дуэте со звездой «Дикого ангела», певицей Наталией Орейро. Балерина назвала её «очень интересным человеком» и призналась, что их совместное творчество может получиться крайне необычным, особенно учитывая балетные данные Волочковой, пишет «Москва 24».

Я слышала об этом. Она очень интересный человек, конечно, я буду рада создать такой творческий дуэт. Плюс ещё используя мои балетные данные, думаю, что это может получиться очень интересная работа, — призналась Волочкова.

Балерина отметила, что пока не знает, в каком именно ключе она хотела бы поработать с Орейро. По её мнению, сначала они должны всё обговорить при встрече и продумать интересную, неординарную концепцию, в которую можно будет включить балетные данные Волочковой.

Накануне Наталия Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Документ ей вручил посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов, так как она постоянно проживает в Буэнос-Айресе.

Ранее получившая российское гражданство Наталия Орейро выразила желание сыграть в кино русскую труженицу. Она также призналась, что любит русский балет, кинематограф и литературу и хотела бы сыграть в фильме, снятом по мотивам романа Булгакова «Мастер и Маргарита».