Волочкова осталась без внимания Джигурды в день рождения Волочкова сообщила, что Джигурда не поздравил ее с днем рождения

Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что актер Никита Джигурда не поздравил ее с днем рождения. По ее словам, после скандала со слитым в Сеть видео Джигурда с ней не связывался, передает Super.ru.

Нет [не поздравил]. Он не звонил ни до, ни после [скандала], — с улыбкой ответила журналистам артистка.

Ранее Волочкова в своем Telegram-канале сообщила, что написала заявление в Следственный комитет с жалобой на Джигурду и его помощника, который мог осуществить съемку ее интимного танца. Артистка попросила привлечь виновных к уголовной ответственности за «сбор и распространение информации о ее частной жизни». Однако во время пресс-конференции 20 января сказала, что заявление было составлено только на помощника актера.

В заявлении балерина отметила, что пригласила Джигурду и его помощника в гости и не ожидала от них «недопустимых действий». Она также отметила, что не обратила внимание, производил ли съемку помощник в момент их с Джигурдой интимного танца, но видела, что у него в руках был телефон.

До этого концертный директор Джигурды заявил, что тот не пришел на пресс-конференцию с балериной Анастасией Волочковой из-за их «напряженных отношений». Сама артистка выразила недоумение по этому поводу, сообщив, что ранее общалась с самим актером, который обещал приехать на встречу с журналистами.