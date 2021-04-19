Волочкова оседлала лошадь своим фирменным шпагатом

Анастасия Волочкова вновь решила порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. На этот раз балерина показала трюк верхом на лошади.
На своей странице в Instagram 45-летняя артистка
В комментариях подписчики оценили фото и выразили восторг спортивной форме артистки.
«Настя, вы прекрасны!», «Такое впечатление, что ноги вместе уже не сходятся, привыкли быть в шпагате», написали фолловеры.
Знаменитый шпагат Волочковой стал буквально брендом артистки. Балерина хвалится им в ответ на любую критику и утверждает, что все ей «завидуют».
Ранее она объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. По словам танцовщицы, она очень дорожит этим элементом своей профессии, потому что растяжка досталась ей огромным многолетним трудом.