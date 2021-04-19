Волочкова оседлала лошадь своим фирменным шпагатом

https://static.news.ru/photo/70edae40-a106-11eb-b45b-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Анастасия Волочкова вновь решила порадовать поклонников своим фирменным шпагатом. На этот раз балерина показала трюк верхом на лошади.

На своей странице в Instagram 45-летняя артистка опубликовала серию фотографий, сделанных во время посещения конного клуба. В комментарии к снимкам она рассказала, что ей удалось покататься на новой лошади её подруги. Животное является победителем международных и всероссийских соревнований. Балерина отметила, что лошадь Оливия принадлежит к самой высокой породе шайр, её рост составляет 196 см.

В комментариях подписчики оценили фото и выразили восторг спортивной форме артистки.

«Настя, вы прекрасны!», «Такое впечатление, что ноги вместе уже не сходятся, привыкли быть в шпагате», написали фолловеры.

Знаменитый шпагат Волочковой стал буквально брендом артистки. Балерина хвалится им в ответ на любую критику и утверждает, что все ей «завидуют».

Ранее она объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. По словам танцовщицы, она очень дорожит этим элементом своей профессии, потому что растяжка досталась ей огромным многолетним трудом.