Анастасия Волочкова объявила о возвращении бывшего возлюбленного по имени Олег и объяснила, что они общались даже после расставания. По словам балерины, мужчина просто «не смог её забыть», пишет Teleprogramma.pro.

Накануне артистка рассталась с банщиком Сергеем, которого успела свозить на Мальдивы. А в подтверждение возвращения старого возлюбленного опубликовала совместное фото с ним в Instagram.

Балерина отметила, что никакой интриги в возвращении бывшего бойфренда к ней нет.

У меня всё по-настоящему. Поэтому и становится интересным для людей. На фото — Олег. Мой бывший возлюбленный. Даже после расставания, которое произошло в мае прошлого года, мы всё равно общались. Я умею красиво расставаться с мужчинами. Ни один не уходит — все возвращаются, — не упустила случая похвалиться артистка.

По словам Волочковой, она — «яркая женщина» и «ураган по жизни», именно поэтому её женские чары оставляют неизгладимый след в сердце любого мужчины.

Поэтому они после момента, связанного с совместной жизнью, не могут выстраивать отношения с другими женщинами. И все говорят мне одно и то же. Такая же ситуация и с Олегом, — пришла к выводу балерина.

С банщиком Сергеем балерина умудрилась познакомиться на передаче «Давай поженимся» и тут же заговорила и сильных и крепких чувствах. Однако в любовь нового бойфренда к балерине не поверили даже самые преданные фанаты артистки, а после и вовсе разразился скандал с сомнительным прошлым банщика.

Ранее Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на предательство и лицемерие. Поклонники танцовщицы решили, что она рассталась с банщиком Сергеем и посоветовали ей сменить сценарий отношений.