https://static.news.ru/photo/56e56f2e-d65f-11e9-94f1-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что получила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она сначала собиралась посетить торжество, однако позже отказалась.

По её словам, невеста попросила исполнить «танец умирающего лебедя», а жених — выйти на сцену после первого поцелуя новобрачных, «чтобы это было смешно», передаёт « Комсомольская правда ».

Позже артистка узнала, что мероприятие будет оплачено за пиар. Её дочь порекомендовала «хоть один раз поступить по-умному».

Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведёт себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть, — подчеркнула она.

Волочкова отметила, что её собственная свадьба, как и торжество Собчак, была шоу.

Но это было грациозное, интеллигентное шоу. А тут, смотрите, новобрачные приезжают в ЗАГС на катафалке, а потом ещё венчание. Есть святые вещи, на которых пиариться, шутить и превращать в несмешную клоунаду и ту самую вакханалию просто непозволительно никому, — заключила она.

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».

Торжество обошлось молодожёнам в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу доверили Игорю Вернику.