Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что получила приглашение на свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Она сначала собиралась посетить торжество, однако позже отказалась.

По её словам, невеста попросила исполнить «танец умирающего лебедя», а жених — выйти на сцену после первого поцелуя новобрачных, «чтобы это было смешно», передаёт «Комсомольская правда».

Позже артистка узнала, что мероприятие будет оплачено за пиар. Её дочь порекомендовала «хоть один раз поступить по-умному».

Просто я не хочу, чтобы моим именем вновь воспользовалась ради выгоды финансовой и пиара та, кто постоянно устраивает скандалы, ведёт себя дико и бесстыже, пользуясь моей доверчивостью и человечностью, потеряв собственную совесть, — подчеркнула она.

Волочкова отметила, что её собственная свадьба, как и торжество Собчак, была шоу.

Но это было грациозное, интеллигентное шоу. А тут, смотрите, новобрачные приезжают в ЗАГС на катафалке, а потом ещё венчание. Есть святые вещи, на которых пиариться, шутить и превращать в несмешную клоунаду и ту самую вакханалию просто непозволительно никому, — заключила она.

Ранее News.ru писал, что Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС для регистрации брака на катафалке. На автомобиль нанесли надпись «Только смерть разлучит нас».

Торжество обошлось молодожёнам в несколько миллионов рублей. На банкет приглашены 300 гостей. Среди них — Фёдор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст, Рената Литвинова, а также подруги Собчак — дизайнер Ульяна Сергеенко и светская львица Ульяна Цейтлина. Вести свадьбу доверили Игорю Вернику.

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