https://static.news.ru/photo/138431d0-6713-11ea-8057-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова оскорбила журналистку и обвинила всех женщин в зависти из-за вопроса о вечеринке с сухим льдом. Речь идёт о видео, где балерина что-то празднует в ресторане с использованием сухого льда.

Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» позвонила артистке и поинтересовалась, не опасается ли она за свою безопасность после того, как в бане произошло несчастье после использование сухого льда.

В ответ Волочкова похвасталась, что мужчины устраивают ей праздники «каждый день». «С цветами, с подношениями, с сухим льдом, мокрым», разозлилась балерина.

Пишут мне на лепёшке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни, — откровенно нахамила Волочкова журналистке.

Балерина надменно заявила, что шоу с сухим льдом ей устроил «любимый человек».

Это вещество, сухой лёд, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин, — окончательно понесло артистку.

После Волочкова удалила все голосовые сообщения, но они остались в архиве редакции. Извинятся за балерину пришлось её директору Наталье Ракицкой, которая объяснила поведение артистки тем, что та была «спросонья» и отвечала, не разобравшись в ситуации. Волочкова якобы не знала, о том, что произошло с блогером Диденко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за шоу с сухим льдом на вечеринке в ресторане. По их мнению, балерина поступила неуместно, учитывая, что из-за сухого льда погибли люди.