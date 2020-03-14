Анастасия Волочкова оскорбила журналистку и обвинила всех женщин в зависти из-за вопроса о вечеринке с сухим льдом. Речь идёт о видео, где балерина что-то празднует в ресторане с использованием сухого льда.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва»
В ответ Волочкова похвасталась, что мужчины устраивают ей праздники «каждый день». «С цветами, с подношениями, с сухим льдом, мокрым», разозлилась балерина.
Пишут мне на лепёшке мое имя, Анастасия, тмином. А вам, чем ваше имя написано? У вас его нет. Вот в чем разница, понимаете, наша с вами. Она таковой будет оставаться по жизни, — откровенно нахамила Волочкова журналистке.
Балерина надменно заявила, что шоу с сухим льдом ей устроил «любимый человек».
Это вещество, сухой лёд, белые розы, сама любовь — это очень опасное вещество, знаете, для кого? Для вас, завистниц, недолюбленных страшных женщин, которые завидуют мне, моей растяжке, моей форме прекрасной, моему успеху, моему таланту, любви ко мне мужчин, — окончательно понесло артистку.
После Волочкова удалила все голосовые сообщения, но они остались в архиве редакции. Извинятся за балерину пришлось её директору Наталье Ракицкой, которая объяснила поведение артистки тем, что та была «спросонья» и отвечала, не разобравшись в ситуации. Волочкова якобы не знала, о том, что произошло с блогером Диденко.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за шоу с сухим льдом на вечеринке в ресторане. По их мнению, балерина поступила неуместно, учитывая, что из-за сухого льда погибли люди.
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