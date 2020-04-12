Волочкова обозвала Дану Борисову плебейкой за обвинения в пьянстве

https://static.news.ru/photo/9fdcc28c-7c76-11ea-ae37-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову «мелкой сошкой» и «плебеем» в ответ на обвинение в пьянстве. Легендарная ведущая «Армейского магазина» накануне заявила, что балерина пьёт и ей требуется помощь специалистов.

Волочкова ответила, по два с половиной часа в день занимается «на пуантах», поэтому у неё «нет времени» обращать внимание на Дану Борисову. А после балерина завела свою излюбленную песню: «мне все завидуют — моей красоте, фигуре, внешности» в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Про неё могу сказать только одно. Она мелкая сошка и плебей, — ответила на выпады Борисовой Волочкова.

Но Дана Борисова продолжает настаивать, что Волочкова злоупотребляет алкоголем. Как пример, она приводит ситуацию, когда им вместе надо было принять участие в одном ток-шоу. Волочкова, узнав, что будет сниматься вместе с Борисовой, буквально «начала биться об стену», рассказывает телеведущая.

Отправила ко мне своего директора. Мне сказали: «Вы всё-таки трезвая — уйдите первая». Я всегда ухожу из студии, а Волочкова остаётся, — сыронизировала Борисова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дизайнер Аника Керимова рассказала, что во время карантина она шьёт свадебное платье для Анастасии Волочковой, которая осенью выйдет замуж. Эскиз платья хранится в строжайшем секрете, однако известно, что его стоимость составит около 15 млн рублей.