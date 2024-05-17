Волочкова назвала причину светлой энергетики в своем доме Балерина Волочкова заявила, что в ее доме царит светлая энергетика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в интервью YouTube-каналу «Москвичка» заявила, что в ее подмосковном особняке и других квартирах царит светлая энергетика. Бывшая прима Большого театра объяснила, до нее в доме никто не жил. Поэтому, убеждена Волочкова, это новая энергетика.

Но в гостевом доме хозяин этого дома парился в бане. И я, когда ключи получила от этого дома, поменяла мебель в гостиной и спальне вот этого гостевого дома, и я жила буквально дней пять, просто чтобы было ощущение, что я уже в своем доме, — поделилась балерина.

Бывшая прима Большого театра напомнила о наличии квартир в центре Москвы и Санкт-Петербурга. По ее словам, в них тоже царит светлая энергетика.

Волочкова также показала зрителям интерьер своего загородного дома. Одним из необычных элементов стала вырезанная из дерева фигура Щелкунчика в бане. Другими необычными деталями оказались портрет балерины с императором Николаем II, а также большое количество фресок. На прикроватной тумбочке в спальне звезды можно заметить флакон парфюма. Также здесь находятся минеральная вода, фигуры ангелов и молитвенник. В изголовье кровати висят ловец снов и наручники.

Ранее Волочкова назвала балетное сообщество недобропорядочным и несправедливым. Балерина уточнила, что Большой театр является клубком целующихся змей.