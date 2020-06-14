Волочкова назвала Борисову несчастной завистливой женщиной

https://static.news.ru/photo/52931ffa-ae60-11ea-b6b7-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что телеведущая Дана Борисова не имеет право её критиковать, потому что она пытается жить за счёт скандалов, которые делает на имени танцовщицы.

Ранее журналистка неоднократно обвиняла Волочкову в алкоголизме. Она предлагала балерине свою помощь, однако это предложение было встречено в штыки.

Я счастливая женщина, потому что я работаю. Если я нуждаюсь в чьей-то помощи, то только не в твоей. А ты — несчастная завистливая женщина, — обратилась танцовщица к Борисовой в эфире программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

Волочкова добавила, что посадит Борисову за клевету. Она не понимает, как настоящая наркоманка может учить её жизни.

Как писал NEWS.ru, Волочкова отреагировала на обвинения в алкогольной зависимости, прозвучавшие из уст журналистки Ирины Шихман и режиссёра Никиты Лойка. По её словам, она привыкла к тому, что на её имени пытаются «словить хайп».