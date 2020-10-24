Волочкова напугала Сеть снимком своих ног после 8-часовой тренировки

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети кадры своих ног после тренировок.
На фото ступни выглядят искривлёнными и опухшими. При этом они заклеены медицинскими пластырями. Волочкова рассказала, что такими ноги стали после репетиции одного из проектов. Тренировка длилась восемь часов.
Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту, — прокомментировала кадр в сторис в Instagram балерина.
Ранее Волочкова показала, как проводит разминку в домашнем балетном зале. Она отметила, что занимается там по несколько часов в день. Впрочем,