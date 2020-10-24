Волочкова напугала Сеть снимком своих ног после 8-часовой тренировки

https://static.news.ru/photo/ccab51de-16b3-11eb-b38b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети кадры своих ног после тренировок.

На фото ступни выглядят искривлёнными и опухшими. При этом они заклеены медицинскими пластырями. Волочкова рассказала, что такими ноги стали после репетиции одного из проектов. Тренировка длилась восемь часов.

Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту, — прокомментировала кадр в сторис в Instagram балерина.

instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкова показала, как проводит разминку в домашнем балетном зале. Она отметила, что занимается там по несколько часов в день. Впрочем, уточнила звезда шоу-бизнеса и соцсетей, это для неё не только труд, но и радость с отдушиной. Тем не менее, подчеркнула балерина, «жизнь на пуантах — это счастье», писал NEWS.ru.