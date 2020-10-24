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Шоу-бизнес

Волочкова напугала Сеть снимком своих ног после 8-часовой тренировки

14:14, 25 октября 2020 88
Фото: instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала в социальной сети кадры своих ног после тренировок.

На фото ступни выглядят искривлёнными и опухшими. При этом они заклеены медицинскими пластырями. Волочкова рассказала, что такими ноги стали после репетиции одного из проектов. Тренировка длилась восемь часов.

Восстанавливаю дома ножки по маминому рецепту, — прокомментировала кадр в сторис в Instagram балерина.

instagram.com/volochkova_art

Ранее Волочкова показала, как проводит разминку в домашнем балетном зале. Она отметила, что занимается там по несколько часов в день. Впрочем, уточнила звезда шоу-бизнеса и соцсетей, это для неё не только труд, но и радость с отдушиной. Тем не менее, подчеркнула балерина, «жизнь на пуантах — это счастье», писал NEWS.ru.

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