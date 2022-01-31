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Волочкова намекнула на расставание с банщиком из «Давай поженимся»

17:15, 31 января 2022
Волочкова намекнула на расставание с банщиком из «Давай поженимся» Сергей Кузнецов и Анастасия Волочкова Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
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Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на предательство и лицемерие. Поклонники танцовщицы решили, что она рассталась с банщиком Сергеем и посоветовали ей сменить сценарий отношений, сообщают «Вести Подмосковья».

Волочкова написала в своём Instagram грустный пост. В нём она говорит о своей потере. Якобы имели место лицемерие и предательство. Артистка грустит, так как она снова разочаровалась в людях. Что интересно, имени Сергея Волочкова в публикации не назвала, но все и так поняли, что произошло расставание, — говорится в сообщении.

Поклонники танцовщицы отметили, что романы Волочковой становятся слишком предсказуемыми, поэтому ей стоит «сменить сценариста». Однако многие считают, что не каждый мужчина смог бы встречаться с такой известной и многими желанной женщиной.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов заявил о судимости нового бойфренда Анастасии Волочковой и его возможном розыске за причастность к теракту. С сенсационным заявлением актёр выступил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

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