Волочкова намекнула на расставание с банщиком из «Давай поженимся»

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на предательство и лицемерие. Поклонники танцовщицы решили, что она рассталась с банщиком Сергеем и посоветовали ей сменить сценарий отношений, сообщают «Вести Подмосковья».

Волочкова написала в своём Instagram грустный пост. В нём она говорит о своей потере. Якобы имели место лицемерие и предательство. Артистка грустит, так как она снова разочаровалась в людях. Что интересно, имени Сергея Волочкова в публикации не назвала, но все и так поняли, что произошло расставание, — говорится в сообщении.

Поклонники танцовщицы отметили, что романы Волочковой становятся слишком предсказуемыми, поэтому ей стоит «сменить сценариста». Однако многие считают, что не каждый мужчина смог бы встречаться с такой известной и многими желанной женщиной.

Ранее сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Сафронов заявил о судимости нового бойфренда Анастасии Волочковой и его возможном розыске за причастность к теракту. С сенсационным заявлением актёр выступил в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.