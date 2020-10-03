Волочкова наконец показала своего возлюбленного

https://static.news.ru/photo/3746c2da-0606-11eb-9a26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию с дружеских посиделок, на которой сама артистка запечатлена в обнимку с возлюбленным. Лицо мужчины, пусть и не полностью, скрыто смайликом «сердечко».

Ранее Волочкова рассказала своим подписчикам, что готовится к церемонии бракосочетания. Танцовщица выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись.

При этом балерина не показывает лицо избранника. Она регулярно выкладывает фото с ним, но на них видно то ногу, тот руку мужчины — не более. На этот раз на снимке возлюбленный Волочковой запечатлён сидя рядом с артисткой. Видно, что у него спортивное телосложение, аккуратная щетина и белозубая улыбка.

Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье — жить свободно, независимо и на позитиве, — подписала Волочкова пост в Instagram.

Как ранее писал NEWS.ru, в августе Волочкова вместе с женихом отдыхала в Анталье. По её словам, это свадебное путешествие перед бракосочетанием. Они решили, что это будет так «по-волочковски».