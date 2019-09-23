https://static.news.ru/photo/109a32cc-de0a-11e9-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова в очередной раз возмутила общественность, появившись на школьном уроке своей дочери Ариадны, которой исполнилось 14 лет. Видео своего «внезапного вторжения» экс-прима Большого театра разместила в Instagram .

Я очень люблю приятные сюрпризы, но ещё больше люблю их устраивать. Это очень счастливый и позитивный день для нас с Ариадной. Я счастлива, что ты у меня родилась! — объяснила свой поступок балерина.

На кадрах видно, как Волочкова в чёрном элегантном платье с глубоким декольте заходит в класс под аплодисменты. В руках у неё два роскошных букета. Один из них — тот, который больше, — она вручает своей дочери Ариадне, а второй — преподавательнице девочки.

Однако подписчики звезды не оценили такого жеста. Они раскритиковали звезду за чрезмерно откровенный наряд: «Ну это ж надо было умудриться так в школу вырядиться»; «Дочь там от стыда не сгорела? Пришла мать в самом пошлом наряде, который только можно было придумать для школы». Однако нашлись и те, кто поддержал балерину, отметив, что не каждый способен на такие сюрпризы, передаёт « Ридус ».

Ранее, как писал News.ru, Волочкова, призналась, что кроме «повелительницы шпагатов» у неё есть ещё одно прозвище. Танцовщица рассказала, что является страстной поклонницей русской бани, а в парилке она может выдержать температуру, которую выдержит даже не всякий крепкий мужчина. Именно из-за этого увлечения, по словам Волочковой, у неё появилось прозвище «гроза банщиков».