Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что её бывший супруг Игорь Вдовин нанял людей, которые оставляют негативные комментария в её соцсетях.
По словам танцовщицы, бизнесмен не хочет отдавать ей долг в $3 млн, поэтому организовал травлю.
Всё, что говорят за моей спиной, слышит только моя попа, и поверьте, что она, накаченная работой и большим физическим трудом, прекрасней многих лиц, — ответила светская львица своим хейтерам.
Она добавила, что также в этой антипиаровской кампании может участвовать телеведущая Ксения Собчак, которая показала её в плохом свете в своём шоу.
Ей нужны от меня только рейтинги для шоу. Сейчас я вижу в её программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам, — с грустью отметила Волочкова в эфире программы «Светская хроника».
Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова призналась, что уже много лет не общается с балериной Анастасией Волочковой. У них взаимная ненависть, которая началась много лет назад.
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