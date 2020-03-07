https://static.news.ru/photo/d451d470-607f-11ea-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что её бывший супруг Игорь Вдовин нанял людей, которые оставляют негативные комментария в её соцсетях.

По словам танцовщицы, бизнесмен не хочет отдавать ей долг в $3 млн, поэтому организовал травлю.

Всё, что говорят за моей спиной, слышит только моя попа, и поверьте, что она, накаченная работой и большим физическим трудом, прекрасней многих лиц, — ответила светская львица своим хейтерам.

Она добавила, что также в этой антипиаровской кампании может участвовать телеведущая Ксения Собчак, которая показала её в плохом свете в своём шоу.

Ей нужны от меня только рейтинги для шоу. Сейчас я вижу в её программе, как она бродит по спальне, лазит по моим тумбочкам, — с грустью отметила Волочкова в эфире программы «Светская хроника».

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая Дана Борисова призналась, что уже много лет не общается с балериной Анастасией Волочковой. У них взаимная ненависть, которая началась много лет назад.