https://static.news.ru/photo/89ad8e38-20c8-11ea-8c71-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что едва не погибла во время подготовки к одному из своих шоу. По её словам, это «реально страшная» история.

Тем не менее, детали она раскрывать не стала.

Чуть не разбилась на клетке, на собственной лебёдке, <...> потому что просто условия зала не позволяли поднять на большую высоту, — рассказала Волочкова в эфире программы «Правда 24» на телеканале «Москва 24».

Несмотря на происшествие, танцовщица заверила: она точно знает, что «на своём пути», поэтому продолжит танцевать, так как делает это от чистого сердца.

Ранее, как писал NEWS.ru, Волочкова на своей официальной странице в социальной сети опубликовала фотографию в новом имидже. Неожиданный образ шокировал поклонников звезды.