Волочкова, Бородина, Шаляпин: кто раскритиковал ведущую шоу «Алена, блин»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Журналистка Алена Жигалова добилась популярности благодаря интервью со знаменитостями, которые публикует на канале «Алена, блин!» Почему Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и Ксения Бородина критикуют ее?

Что Ксения Бородина сказала об Алене Жигаловой

Телеведущая 16 января резко высказалась в соцсетях в адрес журналистки. Бородина напомнила, что бесплатно пришла на интервью к Жигаловой в числе первых и поддерживала ее деятельность, однако затем в их отношениях наступила пауза.

«Я человек, который привык договариваться с людьми по понятиям. В правильном смысле этого слова. Люди, с которыми я сотрудничала и имела определенное общение, через рот дают обещания, и я склонна им верить. Если они их нарушают, не объяснив причины, значит, мне эти люди больше неинтересны», — заявила Бородина в соцсетях, добавив, что программа Жигаловой превратилась во «фрик-шоу».

После этого журналистка призвала свою экс-гостью не считать себя «великой звездой» и «суперзнаменитостью». Жигалова считает, что Бородиной следует задуматься о своем имидже.

«Ты почему-то решила, что ты великая звезда. Что ты Ким Кардашьян. Что ты суперзнаменитость, которой нельзя слово сказать. Задумайся о своем поведении, потому что мне кажется, что оно не достойно звезды ранга и статуса такого, который ты себе мнишь», — сказала журналистка.

Почему Волочкова обиделась на Алену Жигалову

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова также осталась недовольна интервью у журналистки. В разговоре с NEWS.ru балерина назвала ведущую YouТube-шоу «Алена, блин!» «недолюбленной» и «страшной» «предательницей», которую она никогда не пустит к себе домой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

«Не было особых эмоций, я просто делаю выводы о человеке. И для меня люди, которые уже находятся на моральном дне в моих глазах, они никогда не поднимутся. Это ущербные люди. Недолюбленная, страшная, понимающая, что без какого-то хайпа она никому не интересна», — высказала свою оценку Волочкова.

Поводом для такого комментария стали слова Жигаловой, якобы Волочкова страдает алкоголизмом, и ей пора ложиться в больницу на лечение. Сама балерина отметила, что лечиться нужно не ей, а Алене — от зависти. По словам балерины, она очень много работает и сидит на жесткой диете, а человек с таким образом жизни не может быть алкоголиком. Сама Жигалова заявляла, что прима — «фрик», а пить ее никто не заставлял.

Как Филипп Киркоров приструнил Алену Жигалову

Поп-король Филипп Киркоров в специальном репортаже «Алена, блин!» на YouTube раскритиковал журналистку за упоминание певицы Аллы Пугачевой в своих публикациях. Он призвал Жигалову прекратить это делать. Киркоров заявил, что Примадонна — «гордость нашей страны».

«Прекрати писать про Аллу <...>. Не надо ее обсуждать <...>. Оставь великую певицу в покое <...>. Я имею полное право требовать это от тебя», — заявил певец в разговоре с Жигаловой.

В ответ журналистка заявила, что никогда не критиковала Примадонну в своих материалах.

Почему Шаляпин обещал «дать по рылу» Жигаловой

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» пригрозил Жигаловой физической расправой за публичные нападки в его адрес. Он назвал журналистку «наглой бабой».

«Жигалова — наглая баба, которая лезет везде. Я уже прикладывал ее публично, наверное, хочет еще получить по рылу!» — высказался тогда Шаляпин.

Позднее артист все же пришел на интервью к Жигаловой, однако уже в первые пять минут заявил, что журналистке к лицу профессия продавщицы.

«Быть продавщицей в магазине — замечательная профессия, она тебе очень к лицу. И ты бы там очень вписалась в прилавок. Любой магазин выбирай, ты там будешь везде своя», — сказал Шаляпин.

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