Вокалист Animal ДжаZ извинился за слова о России и СВО: что он сказал Вокалист Animal ДжаZ и Zero People Красовицкий назвал себя патриотом России

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Александр Красовицкий

Вокалист петербургской рок-группы Animal ДжаZ и сайд-проекта Zero People Александр Красовицкий заявил, что является патриотом России. Что он ранее говорил об СВО и России, как это отразилось на его выступлениях?

Как извинился вокалист Animal ДжаZ и Zero People

После несостоявшегося 9 ноября концерта Zero People Красовицкий записал видеообращение, в котором отметил, что в их творчестве нет высказываний против СВО.

«На наших концертах и в наших песнях нет ни одного слова против СВО, ни одного слова в поддержку Украины. Мы с уважением относимся к руководству нашей страны и, безусловно, являемся патриотами России», — заявил Красовицкий.

Аналогичное заявление сделал клавишник Александр Заранкин. Он указал, что на концерте в Санкт-Петербурге никто не планировал выступать с антироссийскими или проукраинскими лозунгами.

«Я патриот своей страны и с уважением отношусь к руководству Российской Федерации», — подчеркнул музыкант.

Что произошло

9 ноября ОМОН нагрянул в петербургский куб «Космонавт», где должна была выступить группа Zero People, состоящая из вокалиста Красовицкого и клавишника Александра Заранкина. Как сообщал Telegram-канал SHOT, Zero People — это сайд-проект Красовицкого.

«Все из-за антироссийских высказываний лидера коллектива Александра Красовицкого, который вспомнил про свой сайд-проект после того, как сорвался тур группы Animal ДжаZ», — писал SHOT.

Также ресурс сообщал, что участников Zero People проверяли на мошенничество: на концерт в Петербурге они продавали ВИП-билеты, но никаких преимуществ не давали.

«Помимо обычных билетов за две тысячи рублей, на концерт можно было приобрести ВИП и супер-ВИП-билеты (по три и четыре с половиной тысячи рублей). По ним зрители могли попасть в зал по отдельному входу и сидеть на более удобных местах. Однако обладателей подобных тикетов ждало сильное разочарование: они стояли в очереди с обладателями „обычных“ билетов, а места для них были слишком далеко от сцены», — указывал SHOT.

Силовики побеседовали с самими музыкантами и проверили документы у их поклонников. Выступление дуэта в итоге не состоялось.

После этого Zero People перенесла тур по России и отменила концерты в Москве, Липецке, Воронеже и других городах.

Фото: НАК

Что заявлял Красовицкий и какие были последствия

По данным SHOT, музыканты Animal ДжаZ ранее называли Россию «токсичной» и «абьюзерской» и в знак протеста против СВО пели песню украинской группы «Океан Эльзы».

«Музыканты, поющие про „Три полоски“, начали высказываться против России ещё в 2014 году. Тогда фронтмен Александр Красовицкий в интервью украинским СМИ заявлял, что Animal ДжаZ не будет выступать в Крыму, пока его не вернут Украине. После мобилизации музыканты уехали в Израиль и начали давать концерты там, но потом вернулись в Россию», — писал Telegram-канал.

В июне текущего года общественники из движения «Зов народа» обратились в Следственный комитет и Министерство культуры с требованием отменить концерты Animal ДжаZ и признать музыкантов иностранными агентами.

В итоге тур Animal ДжаZ был прерван, сообщал SHOT. После этого Красовицкий запланировал гастроли с Zero People.

«Общественники требуют отменить все выступления музыканта Александра Красовицкого в России. До этого уже был сорван тур его группы Animal ДжаZ из-за антироссийских высказываний вокалиста. Теперь того же самого хотят добиться и для коллектива Zero People (сайд-проект музыкантов Animal ДжаZ)», — информировал Telegram-канал.

Фото: НАК

Драка с ОМОНом на концерте

Во время визита силовиков в клуб одна из посетительниц напала на сотрудников. Будучи пьяной, фанатка группы заявила, что заплатила деньги за выступление любимого коллектива, и, «руководствуясь внезапно возникшим личным неприязненным отношением», напала на сотрудника ОМОНа. Девушку скрутили, доставили в полицейский отдел и составили на нее административный протокол о хулиганстве (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ).

«[Нападавшая], действуя умышленно, незаконно, применила в отношении Т. насилие, а именно нанесла удар ладонью руки в область головы, удар ладонями правой и левой руки в область груди, не менее одного удара правой ногой в область левого бедра, а также выражалась в адрес потерпевшего Т. грубой нецензурной бранью и словами оскорбительного характера в неприличной форме», — пояснили в пресс-службе петербургских судов.

Ей избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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