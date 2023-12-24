«Война вообще никому не нужна»: как сейчас живет сатирик Лион Измайлов

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лион Измайлов

Писатель-сатирик Лион Измайлов обрел популярность благодаря выступлениям со своими юмористическими рассказами. Чем он сейчас занимается, что говорил о коллегах по российской эстраде?

Как сейчас живет Лион Измайлов

Лион Измайлов в 83 года живет в Москве и продолжает выходить на сцену. Он гастролирует по российским городам со спектаклем «Раневская. Одинокая насмешница». Также он принимает участие в различных мероприятиях в качестве приглашенного гостя. Как признался сатирик, благодаря этому он может не задумываться о том, сколько ему нужно денег для жизни.

«Я получаю 30 тысяч и вполне доволен своей пенсией. Но я ведь работаю еще и делаю это с удовольствием. Смог бы я прожить только на свою пенсию? Я не знаю, не пробовал», — сказал он порталу Rrozvezd.

Сатирик не делал публичных заявлений насчет спецоперации. Измайлов пережил Великую Отечественную войну, и у него был свой взгляд на эти события.

«Я не помню войны. Я родился в 1940 году. Когда началась война, мне был один год. Я помню, правда, бомбоубежище у нас во дворе. Война вообще никому не нужна, только, пожалуй, торговцам оружия. Я не думаю так, что война меня не коснется, конечно, если это будет, то непременно коснется», — говорил он.

Что говорил про Пугачеву и Галкина

Лион Измайлов несколько лет назад похвалил талант комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По мнению сатирика, отличительной чертой юмориста является то, что он может изобразить кого угодно, включая свою супругу, народную артистку СССР Аллу Пугачеву.

«Я бы его назвал артистом одной ипостаси. Он замечательный пародист. Лучше его никого нет. И не знаю, будет ли когда-либо. Особенно ему удается Алла Пугачева. Пока я его не увидел собственными глазами, то стопроцентно был уверен, что это она сама. С другой стороны, это и понятно, ведь речь идет об одной семье. Недаром говорят, что со временем муж и жена становятся друг на друга очень похожи», — ответил он на вопрос поклонницы во время презентации своей книги «Закон подлости».

При этом Измайлов заметил, что Галкина нельзя назвать профессиональным артистом, поскольку все, что он умеет, — веселить публику.

«С профессиональной точки зрения Максим Галкин все-таки не совсем артист, потому что лишь пародирует, то есть четко следует за своим героем. Он не исполняет каких-то монологов в чьем-то образе. У него другая задача — повеселить публику максимальным совпадением», — уточнил писатель.

Что Измайлов рассказал о разводе Петросяна и Степаненко

Лион Измайлов считает, что на ТВ-шоу зрителям показывают много неправдивой информации. В пример он привел ситуацию с разводом юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко в 2018 году. По словам сатирика, на телевидении в одной из программ рассказали, что артисты до официального расторжения брака не жили вместе 15 лет, однако он уверяет, что это неправда.

«Вранье! Я лично был свидетелем, как тепло они друг к другу относились еще совсем недавно. Ходил к ним в гости, пил чай и прочее. Евгений ласково называл Елену мамулечкой, а она его — ангелочком... Я потом выяснял. Мне сказали так: задача адвоката была в том, чтобы уничтожить Елену Степаненко. А для этого нужно было запустить очередную „утку“», — поделился воспоминаниями Измайлов.

В прошлом году сатирик также прокомментировал отношения бывших супругов. Артист эстрады заверил, что Елена Степаненко живет весело и не страдает из-за развода.

Чем известен Лион Измайлов

Юмористические произведения Измайлова впервые появились в прессе в 1969 году, после этого он стал постоянным автором рубрики «Клуб 12 стульев».

Самый популярный рассказ писателя — «Классный Днепр при клевой погоде» — принес ему первую премию «Золотой теленок» и стал основой для первого выпуска «Ералаша» Бориса Грачевского.

С 1979 года Лион Измайлов сам начал выходить на сцену в качестве юмориста и ведущего, объездив с гастролями всю страну. После вступления в Союз писателей он также объездил Болгарию, Израиль, США и Германию. Он писал монологи для Евгения Петросяна, Елены Степаненко, Светланы Рожковой, Ефима Шифрина и других.

Сатирик более 40 лет женат на Елене Сорокиной. Детей у них нет.

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