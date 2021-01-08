Воеводина рассказала о воспитании сына от экс-короля Малайзии

https://static.news.ru/photo/b586606a-53e0-11eb-875a-fa163e074e61_660.jpg Оксана Воеводина Фото: rihanapetra/instagram.com

Россиянка Оксана Воеводина, родившая сына экс-королю Малайзии Мухаммаду V, впервые за долгое время показала подписчикам в Сети подросшего мальчика. Девушка сейчас работает над развитием своей карьеры, ведёт бьюти-блог, занимается коммерцией через Интернет.

По её словам, маленький Леон «вернулся на страницу» и она с радостью продолжит делиться с аудиторией новыми снимками. В ближайшие дни парень пойдёт в развивающую школу для малышей, а следующей зимой его хотят поставить на лыжи и коньки, заявила Воеводина в своём официальном аккаунте в Instagram.

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола. Позже они развелись.

Адвокат экс-короля Малайзии Ко Тиен Хуа назвал причину расставания 49-летнего экс-монарха со своей 26-летней женой через восемь месяцев после торжеств. По словам юриста, Мухаммад V подозревал, что родившийся в мае 2019 года Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра (Леон), не является его сыном.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Воеводина призналась, что бывший супруг король Малайзии Мухаммад V начал ей изменять сразу после свадьбы. Женщина считала, что возлюбленный не будет ей изменять из-за большой разницы в возрасте, однако она ошиблась. По её словам, супруг скрывал своих любовниц, давая им мужские имена в своей записной книжке.