https://static.news.ru/photo/28b96d7c-6c72-11ea-9e47-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/natasupernova/

Российская модель Наталья Водянова рассказала, как проводит время с семьёй во время карантина.

Она находится со своими детьми от бывшего британского аристократа Джастина Портмана и с сыновьями от французского предпринимателя Антуана Арно. 13-летняя дочь модели учится играть на гитаре, её младший сын играет на планшете, а пятилетний Максим наблюдает за действиями старшего брата, показала фотографии Водянова. Вместе с моделью также находился её возлюбленный Антуан Арно.

Водянова старается не показывать фанатам своих младших сыновей. Она фотографирует их так, чтобы они попадали в кадр со спины, или так, чтобы не было видно их лиц.

Модель рассказала, что Антуан Арно любит сидеть дома с детьми, играть с ними и укладывать их спать. При этом он предпочитает ничего не готовить. Модель подчеркнула, что даже простую яичницу её приготовления он считает кулинарным шедевром.

Ранее NEWS.ru писал, что свадьба Водяновой и Арно может быть перенесена из-за распространения коронавируса. Влюблённые хотят скрепить свои узы в июне 2020 года, на мероприятие должны прийти 300 гостей. Если запрет на культурные мероприятия во Франции к этому моменту не будет снят, то свадьба окажется под угрозой.