Водянова показала подросших сыновей от супруга-миллиардера

Наталья Водянова показала, как выглядят её подросшие сыновья Максим и Роман, рождённые от француза-миллиардера Антуана Арно. Видео с мальчиками модель опубликовала в микроблоге. Сейчас сыновья Водяновой вместе с родителями отдыхают в Катаре.

Старшие дети Водяновой от англичанина Портмана улетели на январские каникулы к отцу в Лондон. На кадрах видно, как мальчики маршируют по коридору гостиницы, напевая новогоднюю песенку. Они заметно вытянулись и стали уже совсем большие. Пользователи в комментариях отметили, что мальчики растут «спортивными и мелодичными».

Водянова стала женой французского миллиардера в прошлом году. К этому времени они уже воспитывали двух совместных сыновей. Оба сына Водяновой ходят в парижскую школу, младший посещает подготовительный класс.

Ранее Наталья Водянова назвала, как правильно звучит её фамилия в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Оказывается, правильно произносится фамилия модели с ударением на третий слог: ВодянОва.