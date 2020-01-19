Российская супермодель Наталья Водянова рассказала, как её возлюбленный, французский миллиардер Антуан Арно сделал предложение.
По её словам, это произошло в феврале прошлого года в день её 37-летия в Катаре.
Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал всё, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчёт меня, —
отметилаона на своём YouTube-канале.
Водянова рассказала, что всё «получилось как в сказке» — Арно встал на колени и сделал попросил выйти за него замуж на русском языке.
Ранее NEWS.ru писал, что Водянова переехала в новую квартиру в элитном районе Парижа.
Российская модель живёт с Арно в гражданском браке с 2011 года. У них двое общих детей — сыновья Максим и Роман.
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