https://static.news.ru/photo/0ec373b8-3abd-11ea-933a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Водянова и Антуан Арно Фото: Gwendoline Le Goff/imago stock&people/Global Look Press

Российская супермодель Наталья Водянова рассказала, как её возлюбленный, французский миллиардер Антуан Арно сделал предложение.

По её словам, это произошло в феврале прошлого года в день её 37-летия в Катаре.

Это было абсолютно неожиданно. Но Антуан сделал всё, чтобы продемонстрировать свои истинные намерения насчёт меня, — отметила она на своём YouTube-канале.

Водянова рассказала, что всё «получилось как в сказке» — Арно встал на колени и сделал попросил выйти за него замуж на русском языке.

Ранее NEWS.ru писал, что Водянова переехала в новую квартиру в элитном районе Парижа.

Российская модель живёт с Арно в гражданском браке с 2011 года. У них двое общих детей — сыновья Максим и Роман.