Телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала свои высказывания о материнском капитале. Звезда заявила, что её мысли искажают, когда концентрируют внимание лишь на слове «быдло».
Сейчас все эти люди бросили свои силы на то, чтобы дискредитировать мои слова, отвлечь внимание от сути. Они концентрируют всё внимание лишь на слове «быдло», нагло искажая мои слова и отвлекая людей от главной мысли, — рассказала Водонаева в интервью РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищее быдло» «не плодиться».
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