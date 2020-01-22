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Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета Шевыркова сообщила, что слухи о её воссоединении с экс-супругом не являются достоверными. Об этом она заявила в интервью изданию StarHit.

Мы живём раздельно. И отдыхаем мы, соответственно, тоже не вместе. Возможно, Марату бы хотелось, чтобы всё было так, как он говорит. Ещё одного шанса я ему уже не дам. Другого...