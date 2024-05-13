Водонаева заматерилась, говоря об уехавших из России артистах

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Алена Водонаева

Люди, уехавшие из России и не поливающие страну грязью, просто сделали свой выбор, заявила телеведущая Алена Водонаева на VII музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS». При этом знаменитость послала всех звезд, которые не только бросили Родину, но и начали говорить про нее нелицеприятные вещи, передает корреспондент NEWS.ru.

Те люди, которые уехали из России и не поливают грязью страну, это их выбор. А те люди, которые уехали из России и поливают страну грязью, идут на <...>, — заявила Водонаева.

Ранее сообщалось, что Водонаева подала иск о защите чести и достоинства к блогеру Андрею Петрову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за то, что тот публично назвал ее «прокремлевской проституткой». Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Водонаева требует удалить и опровергнуть порочащие ее сведения, а также взыскать с Петрова компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей.

При этом в сентябре 2023 года Водонаева написала заявление в полицию на Петрова с просьбой провести проверку на предмет распространения ложной информации о российской армии. По мнению Водонаевой, в его Telegram-канале часто появляются дискредитирующие ВС РФ посты.