Водонаева вспомнила о «Дом-2» по случаю 20-летнего юбилея проекта Водонаева призналась, что с «Домом-2» у нее связаны только теплые воспоминания

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Алена Водонаева

Телеведущая Алена Водонаева, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на VII-й музыкальной премии «ЖАРА MUSIC AWARDS», призналась, что с проектом «Дом-2» у нее связаны только теплые воспоминания. Знаменитость добавила, что не может выделить какое-то одно из них. Она также добавила, что тепло относится к любым событиям своей жизни, которые так или иначе связаны с коллективами.

Вспомнить, что 20 лет назад происходило… Вы слишком переоцениваете мою память. Я не помню, что пять-то лет назад происходило. Всегда только теплые воспоминания, не могу выделить какое-то одно. Я вообще с теплыми воспоминаниями отношусь к любым событиям своей жизни, особенно если это касается какой-то связи с коллективом Это все очень тепло, все мило, — поделилась Водонаева.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «Дом-2» не оставил никакого положительного следа в жизни россиян. По его словам, подобные шоу являются унижением России. Политик признался, что если бы это зависело от него, то таких проектов не существовало бы вовсе. Он добавил, что люди наблюдают за жизнью «слаборазвитых существ», а ведущие, прекрасно это понимающие, подливают масла в огонь. Известно, что «Дом-2» впервые вышел в эфир 11 мая 2004 года.