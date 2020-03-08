https://static.news.ru/photo/0e59b5f8-628c-11ea-b743-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Алёна Водонаева назвала тех, кто в первую очередь обогатится от падения рубля. Это нефтяники, уверена модель, которая считает, что они «серьёзно пополнят свои счета».

Телеведущая считает, что и нефтяникам, и власти выгоден слабый курс рубля, пишет Teleprogramma.pro.

Нефть падает, а доход от неё страна получает в долларах. Соответственно, чем слабее рубль, тем больше наши нефтяники заработают, — приводит аргумент Водонаева в своём Telegram-канале.

Бывшая участница «Дома-2» отметила, что большинство россиян живут в нищете и им колебания с валютой и падение нефти «до лампочки». У людей нет запасов в долларах и евро.

Пострадают же, по мнению скандальной ведущей, те, кому нужны на лечение дорогие зарубежные лекарства. Цена на них растет в разы, добавила Водонаева, приведя в пример препарат, стоимость которого за один день выросла на 20 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница телешоу «Дом-2» телеведущая Алёна Водонаева призналась, что ей не нравится феминизм. По её словам, мужчина должен быть добытчиком, который платит в ресторанах за свою любимую женщину.