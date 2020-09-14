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Шоу-бизнес

Водонаева сочла всех мужчин без квартиры «бездомными собаками»

14:49, 14 сентября 2020
Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева назвала всех представителей сильного пола, которые не смогли обзавестись собственной жилплощадью «собаками бездомными». Так звезда реалити-шоу «Дом-2» ответила на вопрос подписчицы.

Девушка спросила у Водонаевой, нормально ли пускать к себе жить мужчину, с которым она встречается.

Эти собаки бездомные надоели. Хочешь женихаться и жить с женщиной — веди её на свою территорию. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут, — сказала телеведущая.

Алёна не боится резких высказываний и известна своими скандальными постами. В июле она отчитала мэра Геленджика из-за проблем с водой. А в феврале огромный резонанс вызвало высказывание о «быдле» и «отчаявшихся от нищеты россиянах», которые начнут рожать только ради материнского капитала за первого ребёнка. 

Как писал NEWS.ru, ранее Водонаева сравнила себя и своего сына Богдана с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и его наследником Николаем. Она обнародовала несколько фотографий в милитари-стиле.

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