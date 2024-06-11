Водонаева рассказала, почему конфликтовала с Бузовой на «Доме-2» Водонаева: конфликты с Бузовой на «Доме-2» происходили из-за нехватки внимания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алена Водонаева

Блогер Алена Водонаева рассказала, что конфликты с телеведущей Ольгой Бузовой во времена их участия в реалити-шоу «Дом-2» происходили из-за нехватки внимания. В интервью YouTube-каналу Popkake она отметила, что сейчас им «уже нечего делить».

Когда мы были юные, хотелось конкурировать между собой, делить площадку, делить внимание. Каждой хотелось быть самой лучшей. Поэтому с Ольгой Бузовой были конфликты, ссоры и стычки, — заявила она.

Ранее Водонаева призналась, что с проектом «Дом-2» у нее связаны только теплые воспоминания. Знаменитость добавила, что не может выделить какое-то одно из них. Она также добавила, что тепло относится к любым событиям своей жизни, которые так или иначе связаны с коллективами.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что «Дом-2» не оставил никакого положительного следа в жизни россиян. По его словам, подобные шоу являются унижением России. Политик признался, что если бы это зависело от него, то таких проектов не существовало бы вовсе. Он добавил, что люди наблюдают за жизнью «слаборазвитых существ», а ведущие, прекрасно это понимающие, подливают масло в огонь. Известно, что реалити-шоу впервые вышло в эфир 11 мая 2004 года.