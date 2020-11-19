Водонаева рассказала о своих квартирах

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева предпочитает вкладывать деньги в недвижимость. В этом проявляются «отголоски советского воспитания», считает она.
Откровениями о своих квартирах она
По словам медиазвезды, сейчас в её владении находятся дом и квартира в Московской области и ещё две квартиры в городе Геленджик Краснодарского края.
Поклонники также поинтересовались судьбой подаренной ей квартиры в Санкт-Петербурге. Однако блогер заявила, что не имеет к ней никакого отношения, так как жилплощадь принадлежит её второму экс-супругу. Водонаева рассказала, что успела обустроить там ванную комнату с гардеробной и помогла мужу с мебелью. Однако сейчас, отметила она, на такой поступок уже не решилась бы.
Ранее, как писал NEWS.ru, Водонаева назвала всех представителей сильного пола, которые не смогли обзавестись собственной жилплощадью, «собаками бездомными».