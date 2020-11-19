Водонаева рассказала о своих квартирах

https://static.news.ru/photo/d1d25aa6-2a52-11eb-8324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева предпочитает вкладывать деньги в недвижимость. В этом проявляются «отголоски советского воспитания», считает она.

Откровениями о своих квартирах она поделилась с подписчиками Instagram, отвечая на вопросы в историях аккаунта.

По словам медиазвезды, сейчас в её владении находятся дом и квартира в Московской области и ещё две квартиры в городе Геленджик Краснодарского края.

Поклонники также поинтересовались судьбой подаренной ей квартиры в Санкт-Петербурге. Однако блогер заявила, что не имеет к ней никакого отношения, так как жилплощадь принадлежит её второму экс-супругу. Водонаева рассказала, что успела обустроить там ванную комнату с гардеробной и помогла мужу с мебелью. Однако сейчас, отметила она, на такой поступок уже не решилась бы.

Ранее, как писал NEWS.ru, Водонаева назвала всех представителей сильного пола, которые не смогли обзавестись собственной жилплощадью, «собаками бездомными».