Водонаева продаёт любимый Porsche ради моды на смену авто

https://static.news.ru/photo/93e04e3e-be72-11ea-b29b-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алёна Водонаева сообщила о продаже своего любимого Porshe, потому что «пришло время расставаться». Экс-участница «Дома-2» призналась, что это была её самая любимая машина, но до этого звезда хвалилась, что меняет автомобили каждые три года.

Porshe шоколадного цвета задержался у неё дольше всех, за иномарку Водонаева хочет получить 4 млн рублей. В качестве характеристик авто значатся левый руль, один хозяин, официальное обслуживание от дилера и «красивый цвет обивки — кофе с молоком».

Это была моя лучшая машина из всех, на которых мне доводилось ездить. Я уверена, когда-нибудь я ещё вернусь к этой марке, а пока нам пора прощаться. Время пришло, — написала Водонаева в Instagram.

Ведущая добавила, что очень хочет своей машине аккуратного владельца, «не курящего и чёткого в вождении».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Водонаева похвалилась покупкой дорогущей элитной квартиры в Геленджике. Новые апартаменты ведущей располагаются на последнем этаже многоэтажного дома.