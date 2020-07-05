Водонаева продаёт любимый Porsche ради моды на смену авто

Алёна Водонаева сообщила о продаже своего любимого Porshe, потому что «пришло время расставаться». Экс-участница «Дома-2» призналась, что это была её самая любимая машина, но до этого звезда хвалилась, что меняет автомобили каждые три года.
Porshe шоколадного цвета задержался у неё дольше всех, за иномарку Водонаева хочет получить 4 млн рублей. В качестве характеристик авто значатся левый руль, один хозяин, официальное обслуживание от дилера и «красивый цвет обивки — кофе с молоком».
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Это была моя лучшая машина из всех, на которых мне доводилось ездить. Я уверена, когда-нибудь я ещё вернусь к этой марке, а пока нам пора прощаться. Время пришло, — написала Водонаева в Instagram.
Ведущая добавила, что очень хочет своей машине аккуратного владельца, «не курящего и чёткого в вождении».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Водонаева похвалилась покупкой дорогущей элитной квартиры в Геленджике. Новые апартаменты ведущей располагаются на последнем этаже многоэтажного дома.
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