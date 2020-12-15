Водонаева пообещала стать для губернатора Кубани «занозой в заднице»

https://static.news.ru/photo/c3371a0a-3f00-11eb-9f22-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алёна Водонаева поделилась радостью от приобретения квартиры в Геленджике и заявила, что теперь намерена разобраться с вопросом водоснабжения Кубани и стать «занозой в заднице» для губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Знаменитость рассказала, что по документам квартира стала её собственностью уже летом, но остаток суммы девушка платила в рассрочку.

Ничего себе не покупала, никуда не ездила отдыхать летом. Все мысли были только об одном — поскорее рассчитаться, — написала в Instagram Водонаева.

По её словам, теперь предстоит накопить на ремонт квартиры.

Водонаева также обратилась к губернатору Краснодарского края, заявив, что теперь они «не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани».

Подписчики ведущей поздравили её с приобретением и понадеялись на помощь знаменитости в решении проблемы с водой.

Ранее Алёна Водонаева рассказала, что предпочитает вкладывать деньги в недвижимость. В этом проявляются «отголоски советского воспитания», считает она. Откровениями о своих квартирах она поделилась с подписчиками Instagram, отвечая на вопросы в историях аккаунта. По словам медиазвезды, сейчас в её владении находятся дом и квартира в Московской области и ещё две квартиры в городе Геленджике Краснодарского края.

Поклонники также поинтересовались судьбой подаренной ей квартиры в Санкт-Петербурге. Однако блогер заявила, что не имеет к ней никакого отношения, так как жилплощадь принадлежит её второму экс-супругу. Водонаева рассказала, что успела обустроить там ванную комнату с гардеробной и помогла мужу с мебелью. Однако сейчас, отметила она, на такой поступок уже не решилась бы, писал NEWS.ru.