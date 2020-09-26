Водонаева показала распухшее после операции лицо

https://static.news.ru/photo/40df5134-005e-11eb-9fa7-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: alenavodonaeva/instagram.com

Телеведущая и блогер Алёна Водонаева показала подписчикам лицо, жутко распухшее после операции по удалению зубов мудрости. По её словам, выдергивать их под анестезией было не больно, ужас начался, когда «заморозка» стала отходить.

Я в аду. Ночь прошла нормально. Поныла и уснула. Болит и ноет только сторона с «лежачим» нижним зубом. Щека опухла правая, — цитирует Водонаеву «Пятый канал».

Она рассказала, что на удаление первого зуба ушло всего десять минут, однако затем стоматологу потребовался почти час, чтобы вытащить из десны неправильно растущий другой зуб. Также Водонаева посетовала, что следующая неделя у неё пройдёт под знаком приёма антибиотиков и жидкой диеты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алёна Водонаева назвала всех представителей сильного пола, которые не смогли обзавестись собственной жилплощадью, «собаками бездомными». Так звезда реалити-шоу «Дом-2» ответила на вопрос подписчицы. Алёна не боится резких высказываний и известна своими скандальными постами.