Телеведущая Алёна Водонаева похвалилась отношениями с 23-летним хоккеистом. Имя «счастливчика» модель называть не стала, но отметила, что он целиком и полностью устраивает её в постели.
Замуж за спортсмена Водонаева не собирается: для этого у него слишком маленькая зарплата. Главное для неё — как молодой человек проявляет себя в сексе. Из-за этого пара почти не разговаривает, а когда оба отдыхают, то смотрят по телевизору мультфильмы.
Вечером у меня секс по расписанию. Никто не знает, кто он. Я не афиширую, но это хоккеист, — заявила звезда «Дома-2» в эфире YouTube-шоу «Ковальский».
Водонаева добавила, что молодому человеку с ней приходится непросто, хоть он и дарит ей цветы и «всякие вкусняшки».