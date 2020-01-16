https://static.news.ru/photo/7013496c-38e3-11ea-8e64-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущая Алёна Водонаева похвалилась отношениями с 23-летним хоккеистом. Имя «счастливчика» модель называть не стала, но отметила, что он целиком и полностью устраивает её в постели.

Замуж за спортсмена Водонаева не собирается: для этого у него слишком маленькая зарплата. Главное для неё — как молодой человек проявляет себя в сексе. Из-за этого пара почти не разговаривает, а когда оба отдыхают, то смотрят по телевизору мультфильмы.

Вечером у меня секс по расписанию. Никто не знает, кто он. Я не афиширую, но это хоккеист, — заявила звезда «Дома-2» в эфире YouTube-шоу «Ковальский».

Водонаева добавила, что молодому человеку с ней приходится непросто, хоть он и дарит ей цветы и «всякие вкусняшки».

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-участница «Дома-2» Алёна Водонаева раскритиковала прозвучавшие в послании президента предложения по улучшению демографии в стране. Она вновь призвала «нищих» россиян «не плодиться».