Водонаева назвала три способа полюбить себя Водонаева: полюбить себя помогут ходьба, учеба и правильное питание

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Телеведущая и модель Алена Водонаева в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) перечислила способы, помогающие девушкам полюбить себя. Блогер отметила, что регулярное чтение, пешие прогулки и забота о питании могут повысить самооценку. Водонаева добавила, что нужно давать себе все самое лучшее и не забывать баловать себя.

Лучшее для себя! Умейте говорить нет всему, что противоречит вашим желаниям и принципам. Больше читайте. Больше ходите пешком (разгоняйте кровь). Учитесь. Всегда. Следите за тем, что вы едите. Окружайте себя людьми, с которыми совпадают ценности. И главное — вы у себя одна! — подчеркнула блогер.

Ранее Водонаева подала заявление в полицию на блогера-трансгендера Андрея Петрова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с просьбой провести проверку на предмет распространения ложной информации о российской армии. По мнению Водонаевой, в его Telegram-канале часто появляются дискредитирующие ВС РФ посты. Кроме того, модель считает, что близкий к Петрову Telegram-канал опубликовал ее личные данные.

В 2022 году Водонаева призвала Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не брать интервью у «предателей России». Блогер сообщила, что журналисту следует сменить героев интервью и прекратить приглашать в свою программу звезд — критиков спецоперации РФ на Украине, которые «хают нашу страну». Она призвала Дудя беседовать не с «предателями России», а с компетентными политологами и историками.