Водонаева и Айза высмеяли рэпера MACAN за осуждение женщин в купальниках Водонаева оскорбила рэпера MACAN после критики в адрес женщин

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Рэпер MACAN (Андрей Косолапов)

Блогеры Алена Водонаева и Айза Анохина (Айза-Лилуна Ай) осудили 22-летнего рэпера MACAN (Андрея Косолапова) после интервью YouТube-каналу «Вписка», в котором он заявил, что женщина должна «аккумулировать свою энергию дома» и не выкладывать в Сеть фото в купальнике. Водонаева в Telegram-канале назвала музыканта мужланом и заявила, что хотела бы «аккумулироваться дома», но из-за работы ей некогда обращать внимание на чувства артиста. Анохина в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) отметила, что женщина никому ничего не должна и является «созданием Бога».

Мужчина должен обществу, своей женщине, своим детям и семье. Женщина обществу ничего не должна. Это не я придумала. И женщина не должна своей семье! — высказала свою позицию Анохина.

Ранее MACAN заявил, что осуждает девушек, которые ходят в ночные клубы, выпивают и встречаются с разными мужчинами. По его словам, девушка, которая «погуляла» и выложила фото в купальнике в Сеть, будет никому не нужна. MACAN также высказался против женщин, которые ставят на первое место карьеру, а не семью.

В 2022 году MACAN признали артистом года по версии «VK Музыки». В 2023 году он стал одним из хедлайнеров фестиваля VK Fest. В рамках своего выступления музыкант исполнил знакомые слушателям хиты и новые композиции. Хедлайнерами фестиваля стали певица ANNA ASTI и хип-хоп исполнитель Баста.