Во МХАТе им. Горького оценили идею Пригожина уволить Боякова из-за Валерии

МХАТ им. Горького никак не прокомментирует идею продюсера Иосифа Пригожина уволить худрука театра Эдуарда Боякова после сравнения последним певицы Валерии — супруги Пригожина — с исполнительницей Ольгой Бузовой, заявили NEWS.ru в пресс-службе учреждения.

Никак не можем прокомментировать [заявление Пригожина], так как мы занимаемся культурой, а не шоу-бизнесом, — подчеркнули во МХАТе.

Ранее Иосиф Пригожин в разговоре с «Москвой 24» отметил , что Бояков должен покинуть свой пост. Дело в том, что худрук на YouTube-шоу «Откройте, Давид» рассказал, что между Бузовой и Валерией нет функциональной разницы. Беседа о них зашла в ходе обсуждения постановки «Чудесный грузин». Её премьера с участием экс-ведущей «Дома-2» состоялась 11 июня. Пригожин уверен, что подобными заявлениями «Бояков девальвирует искусство, девальвирует профессию».

Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда, — заявил Пригожин.

До этого Иосиф Пригожин сообщил NEWS.ru, что Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он выдал её секрет. Певица обиделась на продюсера, рассказавшего, что до того как пригласить её на роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин», художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков предлагал эту работу жене Пригожина, певице Валерии. Но из-за занятости Валерии пришлось отказаться от участия в постановке.