Во МХАТе им. Горького оценили идею Пригожина уволить Боякова из-за Валерии

МХАТ им. Горького никак не прокомментирует идею продюсера Иосифа Пригожина уволить худрука театра Эдуарда Боякова после сравнения последним певицы Валерии — супруги Пригожина — с исполнительницей Ольгой Бузовой, заявили NEWS.ru в пресс-службе учреждения.
Никак не можем прокомментировать [заявление Пригожина], так как мы занимаемся культурой, а не шоу-бизнесом, — подчеркнули во МХАТе.
Ранее Иосиф Пригожин в разговоре с «Москвой 24»
Тогда давайте отменим все институты, отменим вообще академическое образование и забудем про это навсегда, — заявил Пригожин.
До этого Иосиф Пригожин сообщил NEWS.ru, что Ольга Бузова перестала здороваться с ним после того, как он выдал её секрет. Певица обиделась на продюсера, рассказавшего, что до того как пригласить её на роль шпионки Бэллы Шанталь в спектакль «Чудесный грузин», художественный руководитель МХАТа им. Горького Эдуард Бояков предлагал эту работу жене Пригожина, певице Валерии. Но из-за занятости Валерии пришлось отказаться от участия в постановке.