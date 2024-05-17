«Внутри все горело»: МакSим рассказала о смерти близкого человека МакSим рассказала о смерти лучшего друга Михаила Кормишина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МакSим (настоящее имя Марина Абросимова)

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о смерти 56-летнего лучшего друга Михаила Кормишина, который помог артистке стать известной. По ее словам, именно он первым предложил ей записать хит «Трудный возраст». МакSим рассказала, что на похоронах она поцеловала друга в гробу и заметила, что перед смертью он помолодел.

Не стало моего лучшего друга Михаила Кормишина. Друга, который после моего сыгранного и промяуконного «Трудного возраста» сказал: «Надо записать!» Тогда и понеслось! Мы делились важными строчками, музыкальными оборотами, наперегонки, внутри все горело! И когда я выдумывала новый необычный музыкальный ход, он вдруг замолкал и говорил: «Колдунья», — написала исполнительница в посте.

Прощаясь с другом, МакSим вспомнила, как часто бывала в его квартире с друзьями, распевая песни на подоконнике. Она также отметила, что покойный товарищ никогда не восхищался ею вслух и ругал, если она неправильно вела себя перед камерами на сцене.

Прощаясь с ним, в его 56 лет, увидела, что вдруг он стал выглядеть на 30... Светлый и невероятно чистый человек! Я поцеловала его и поняла, что именно в этот момент закончился мой «Трудный возраст», я буду очень скучать, Дружище, — поделилась чувствами МакSим.

Ранее помощница МакSим Яна Богушевская опровергла сообщения о предстоящем туре артистки. Помощница объяснила, что МакSим хочет больше времени посвящать семье и не будет «брать» большие туры из-за серьезной нагрузки на организм.