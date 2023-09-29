Внука Пугачевой напугала резиновая уточка в костюме Джокера Никита Пресняков пошутил, что испугался резиновой уточки в образе Джокера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Музыкант Никита Пресняков пошутил в сторис Instagram (деятельность соцсети запрещена в России), что его испугала резиновая уточка в образе Джокера, которую кто-то оставил на двери машины в США. Внук Аллы Пугачевой намекнул на персонажа комиксов, который оставлял своим врагам предупреждение в виде игральной карты с Джокером.

Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает, — отметил Пресняков.

Ранее Никита Пресняков рассказал журналистам, что после отъезда в США он занялся скалолазанием и катанием на байках. В первом увлечении старший внук Аллы Пугачевой делает успехи под руководством профессионалов. Также певец начал кататься на эндуро-байках — легких и маневренных мотоциклах, способных преодолевать практически любые препятствия. Пресняков заверил, что когда впервые сел за руль, от восторга потерял дар речи. Он также осваивает профессию режиссера музыкальных клипов.

Пресняков до начала спецоперации активно участвовал в таких российских телепроектах, как «Ледниковый период» и «Маска», а также развивал деятельность своей музыкальной группы. Однако после объявления СВО артист перестал появляться на публичных мероприятиях в России, после чего уехал в США.