Внук Пугачёвой показал подаренную бабушкой на свадьбу квартиру

https://static.news.ru/photo/769dae8e-433d-11eb-8cd7-fa163e074e61_660.jpg Никита Пресняков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы.

Когда молодые въехали в бабушкину квартиру, ремонт в ней уже был сделан. Им оставалось только украсить жильё милыми безделушками. В апартаментах — огромная кухня, где Алёна Краснова иногда готовит мужу, рассказали в программе «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ . Сама супруга Никиты Преснякова честно признаётся, что появляется на кухне редко.

Она занята придумыванием моделей платьев и жакетов, так что чаще всего молодой хозяйке не до готовки. Никита Пресняков много времени проводит в комнате, где установлен рояль. Внук Пугачёвой сочиняет песни.

Детей у пары нет, всю свою любовь они пока тратят на шпица Жуню, у которого тоже есть своя комната. Пара жената три года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков запечатлелся с новорождённой младшей сестрой Клавдией на руках. Снимок появился на одной из фан-страниц в Instagram.