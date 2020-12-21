Внук Пугачёвой показал подаренную бабушкой на свадьбу квартиру

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы.
Когда молодые въехали в бабушкину квартиру, ремонт в ней уже был сделан. Им оставалось только украсить жильё милыми безделушками. В апартаментах — огромная кухня, где Алёна Краснова иногда готовит мужу, рассказали в программе «Звёзды сошлись» на телеканале
Она занята придумыванием моделей платьев и жакетов, так что чаще всего молодой хозяйке не до готовки. Никита Пресняков много времени проводит в комнате, где установлен рояль. Внук Пугачёвой сочиняет песни.
Детей у пары нет, всю свою любовь они пока тратят на шпица Жуню, у которого тоже есть своя комната. Пара жената три года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков запечатлелся с новорождённой младшей сестрой Клавдией на руках. Снимок появился на одной из фан-страниц в Instagram.