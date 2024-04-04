Внук Пугачевой удивил подписчиков бытовой смекалкой Никита Пресняков показал, как режет лук в очках для сноуборда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Актер и музыкант, внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков поделился со своими подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) лайфхаком, который позволит резать лук без слез. Так, в своих сторис он выложил видео, на котором режет этот овощ в очках для сноуборда.

Блин, знаете что? Я теперь всегда буду резать лук вот так вот! Гениально, — произнес молодой человек в ходе ролика.

Видео записано в Америке, где сейчас живет молодой человек. Никита Пресняков родился в Лондоне, долгое время учился и работал в США, однако вернулся в Россию, где образовал рок-группу и выступал с ней до февраля 2022 года. По данным СМИ, он жил в Москве в апартаментах площадью 249 квадратных метров в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации он покинул страну. Вместе с женой моделью Аленой Красновой музыкант перешел границу с Эстонией, а позднее уехал в США. Его супруга за границей ведет активную светскую жизнь, которую транслирует в социальных сетях.

Пресняков после отъезда освоил профессию режиссера музыкальных клипов и работает под псевдонимом Nick Pres. В апреле 2023 года бабушка артиста по отцовской линии Елена Преснякова рассказала, что у ее внука есть гражданство США.