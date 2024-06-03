Внук Пугачевой решил сдавать ее дачу на Истре KP.RU: Никита Пресняков добавил в объявление о продаже дачи опцию аренды

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Никита Пресняков

Никита Пресняков, внук певицы Аллы Пугачевой, не смог продать ее дачу, поэтому добавил в объявление опцию аренды, пишет KP.RU. Уточняется, что аренда доступна только на длительный срок, а стартовую цену можно попробовать сбросить до 200 тысяч рублей в месяц.

По данным издания, на протяжении мая этого года внук Пугачевой пытался продать дачу, которая находится в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища в 45 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Певица построила там дом, который потом подарила своему внуку. В 2023 году Пресняков-младший уже пытался его продать, но не вышло.

В этом году он вновь выставил дачу на продажу через агентство недвижимости, а после разместил объявление о прямой продаже, однако это также не принесло никаких результатов. Поэтому внук певицы добавил в объявление опцию аренды на длительный срок.

Ранее внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков тайно приезжал в Россию, чтобы продать ее дачу. По данным издания, молодому человеку были очень нужны деньги для жизни в США, где он поселился с супругой Аленой Красновой после объявления частичной мобилизации в России в 2022 году. Уточняется, что территория вокруг дачи заросла бурьяном и диким виноградом.