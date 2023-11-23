Внук Пугачевой показал себя с накрашенными губами: при чем здесь Джокер Никита Пресняков показал себя с накрашенными губами и зелеными волосами

Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков показал себя с накрашенными губами. Зачем он сделал макияж, где сейчас находится, почему примерил образ Джокера?

Зачем Никита Пресняков накрасил губы

32-летний внук Пугачевой опубликовал в социальных сетях видео с зелеными волосами и накрашенными губами. Кроме того, на лбу артиста заметили татуировки и несколько шрамов

На вопрос фанатов о том, что случилось с артистом, он ответил, что просто воспользовался так называемой «маской». Такие фильтры при наложении на изображение помогают скрыть недостатки или примерить новый образ, например, изменив цвет глаз или волос.

Новый образ Преснякова вызвал у подписчиков ассоциации с известным злодеем, главным и заклятым врагом супергероя Бэтмена Джокером. Герой DC Comics запомнился зрителям мертвецки белым лицом, кислотно-зелеными волосами, угольно-черными глазницами и красным ртом, по бокам от которого были шрамы.

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Внешний вид артиста, проживающего сейчас в США, раскритиковали. Поклонникам не понравилась использованная Пресняковым маска, в том числе из-за татуировок.

«На лбу наколка Damaged, что можно перевести как „сломанный“ или „испорченный“. Вот что воздух американской свободы с людьми делает», — написала одна из пользовательниц.

«Его, видимо, тоже западные ценности с головой поглотили», — предположила другая.

«Как это понимать, Никита?» — возмутился комментатор.

Нашлись и те, кто заступились за внука Пугачевой. Пользователи списали новый образ Преснякова на желание повеселиться и подурачиться.

«Сами ни разу не делали? Сейчас под новый года Viber наприсылает и водяных, и Мальвин, и Дедов Морозов, и Снегурочек. Подурачился человек, что в этом такого?» — написали в комментариях.

Где сейчас Никита Пресняков

После переезда в США артист отказался от продолжения своей музыкальной карьеры и решил попробовать себя в режиссуре, занимаясь съемкой музыкальных клипов. В настоящее время Пресняков посвящает много времени работе с камерой и монтажу видеоматериалов.

Кроме того, после года жизни в США занялся скалолазанием и катанием на байках. По данным издания KP.RU, в первом увлечении старший внук Пугачевой делает успехи под руководством профессионалов. Также в США певец начал кататься на эндуро-байках — легких и маневренных мотоциклах, способных преодолевать практически любые препятствия.

СМИ писали, что Пресняков и его жена, модель Алена Краснова, заняли апартаменты матери, певицы Кристины Орбакайте, в Майами.

Что известно о здоровье Никиты Преснякова

Артист рассказывал, что после переезда в Штаты у него начала развиваться паранойя. По словам внука Пугачевой, он пережил приступ паники на парковке из-за подкинутой игрушки.

«Здесь можно ожидать чего угодно, и, может, появился какой-нибудь подражатель Джокера, который делает маленькие бомбочки из уток? Короче, я запараноил, сел через пассажирскую дверь, резко дернул водительскую дверь, чтобы уточка улетела», — рассказал Пресняков.

Позднее артист выяснил, что резиновая уточка — это традиция у водителей внедорожников в США. Преснякову нужно было просто взять игрушку и через какое-то время оставить на двери чужого внедорожника.

В 2021 году подписчица предположила, что внук Пугачевой резко похудел из-за плотного графика. В ответ на этот комментарий певец написал: «Диета „Стол номер 5“ еще из-за полипов желчного пузыря».

Позднее выяснилось, что врачи обнаружили у артиста доброкачественные опухоли. По словам музыканта, вылечить болезнь нельзя.

«Это вылечить нельзя, но это можно остановить. В противном случае придется вырезать желчный пузырь и потом жить без него. Чтобы мне его не вырезали, нужно придерживаться диеты», — сказал в беседе с «Пятым каналом» артист.

Пресняков подчеркивал, что чувствует себя хорошо и находится в отличной физической форме. Он стремился соблюдать правильный режим питания.

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