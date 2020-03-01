https://static.news.ru/photo/f6ec2fc6-5c15-11ea-9547-fa163e074e61_660.jpg Олег Табаков Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Внук Олега Табакова Никита купил у своего отца Антона автомобиль. Об этом рассказала гражданская жена Антона Табакова Екатерина Семёнова.

Актриса отметила, что Никита Табаков — «человек самостоятельный», папа его поддерживает, мужчины дружат.

Никита даже купил у папы автомобиль. Знаю, что Антон сделал скидку. Но если бы у Никиты не было денег, думаю, Антон помог бы ему, — рассказала Екатерина Семёнова в передаче «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ .

Актриса добавила, что жалеет о том, что не стала женой Табакова. Антон предлагал ей зарегистрировать брак, когда родился сын, но Семёнова затаила на него обиду.

Мы были в те годы импульсивны и молоды. Мудрости у нас было очень мало, — пояснила актриса.

Антон Табаков — любовь всей жизни Семёновой. Не так давно она попала в больницу и ничего не сказала бывшему гражданскому мужу. Антон сам позвонил ей и отчитал за молчание.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в новых сериях мультфильма о Простоквашино Матроскина озвучивает Антон Табаков, сын актёра Олега Табакова. Сам Табаков-младший назвал свою работу данью памяти.