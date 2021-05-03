Внучку Валерии покрестили

https://static.news.ru/photo/32f08ce2-ac15-11eb-8d9d-96000091f725_660.jpg Фото: lianashulginaa/instagram.com

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин со своей женой Лианой покрестили четырёхмесячную дочь Селин. В роли крёстных выступила сестра Лианы и друг Арсения. Валерия и её муж Иосиф Пригожин присутствовали только на обеде по случаю крестин. Соответствующие фото они опубликовали в Instagram.

Обед по случаю крещения нашей внучки Селин, — подписал фото Пригожин.

Одной из первых на это событие отреагировала телеведущая Елена Малышева. «Пусть мир будет добр к вашей девочке и всей вашей семье», — написала она. На вопрос подписчиков, какое православное имя дали девочке при крещении, ответа на последовало.

Невестка Валерии и сын Арсений опубликовали в своих сторис видео из машины по дороге в храм, а также фото с самого таинства.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, как Валерия отметила 53-й день рождения. Самым приятным сюрпризом он назвал утренний визит внучки Селин, которая появилась на свет в начале года. Вечером же состоялся уже ставший традиционным в день рождения концерт Валерии в Крокус Сити Холле. Он, как и супруга, считает, что в этот день не может быть ничего лучшего для артиста, чем встреча со зрителем.