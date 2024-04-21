Внучка Светланы Немоляевой опубликовала фото со свадьбы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Немоляева, Полина Лазарева

Внучка российской актрисы Светланы Немоляевой вышла замуж, опубликовав снимки со свадьбы на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Личность мужа Полина раскрывать не стала. Поклонники поздравили пару и пожелали молодым счастья.

На фото Полина предстала в элегантном белом платье с оголенными плечами и в прозрачных перчатках с жемчужинами. Рядом с ней позировал жених, одетый в смокинг.

Полина Лазарева родилась в семье сына Светланы Немоляевой Александра Лазарева. Решив пойти по стопам бабушки, она окончила ГИТИС и устроилась в театр имени Владимира Маяковского. Также она снялась в фильмах «Операция Мухаббат» и «Скажи правду».

Ранее народная артистка РСФСР Светлана Немоляева на красной ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля рассказала, что посещает такие мероприятия из интереса к индустрии. Артистка уточнила, что ей хочется быть в курсе современных тенденций в кинематографе и знать, что теперь снимают. Она добавила, что многие российские фильмы можно увидеть в основном на фестивалях, а сам ММКФ привлекает огромное внимание зрителей, актеров и режиссеров.