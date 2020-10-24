Внучка Ротару показала своего нового жениха

https://static.news.ru/photo/8def3712-16ae-11eb-8d0e-fa163e074e61_660.jpg София Евдокименко Фото: iamsofiaeve/instagram.com

София Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, опубликовала в социальной сети видео с новым возлюбленным.

iamsofiaeve/instagram.com

Какое-то время назад девушка познакомила свою знаменитую бабушку с женихом Марко Дюменилом. Французский предприниматель интересуется живописью и много путешествует. Нередко пара отправлялась в романтические туры вместе. В личном блоге мужчины появлялись совместные кадры. Многие подписчики сделали вывод, что свадьба не за горами.

Вместо этого 19-летняя София объявила, что переехала в новый район Нью-Йорка, где она живёт и занимается моделингом, а затем и вовсе показала в Instagram совсем другого возлюбленного. Девушка не стала называть его имени и профессии, но вместе они выглядят очень счастливыми.

Ранее стало известно, что Евдокименко сняла квартиру в центре Нью-Йорка на фоне снижения цен из-за коронавируса. Внучка Софии Ротару не первый год живёт в США и строит карьеру модели. Роскошные апартаменты с красивым видом в центре города настолько порадовали девушку, что она даже опубликовала свой переезд в блоге на YouTube-канале.

В гостиной девушка отметила огромный диван, с которого хорошо смотреть телевизор или греться у камина. В комнате есть стол со стульями. Ванную комнату в белых тонах София дополнила шкафом-зеркалом, куда убрала свою косметику.

В спальне с панорамными окнами внучка Ротару показала огромную кровать и встроенный шкаф для вещей. А вечером девушка готовила себе ужин на современной кухне, где есть и встроенный в шкаф холодильник, и посудомоечная машина, а также множество полок и плита.

В довершение внучка певицы похвалилась подарком от близких — это цветок в горшке, который стоит теперь на её столе, писал NEWS.ru.