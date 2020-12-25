Внучка певицы Валерии должна родиться 31 декабря

https://static.news.ru/photo/f02531ee-4713-11eb-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/arseniy_shulgin

Лиана, жена сына певицы Валерии Арсения, станет мамой в канун Нового года. Об этом сообщил муж артистки продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин рассказал также, что они с супругой пока не знают, будут ли работать в новогоднюю ночь.

Решение о работе будем принимать 27–28 декабря. Будет ли у нас новогодний стол, пока не могу сказать. Просто жена Арсения должна родить 31 декабря, — пояснил он в беседе с WomanHit.

Продюсер заявил, что, несмотря на праздник, проблем с родовспоможением у Лианы не будет, так как все договорённости с медучреждением уже есть.

Вы разговариваете с профессиональным менеджером. Мы даже подарки приготовили и уже передали, — поделился Пригожин.

Как писал NEWS.ru, Валерия по возвращении из Дубая первым делом навестила сына Арсения и беременную невестку Лиану. В гости к сыну Валерия пришла вместе с мужем Иосифом Пригожиным и старшей дочерью Шеной. Сначала родители осмотрели новые апартаменты детей, а после все вместе отправились на большой семейный ужин к родителям Лианы.